Il ciclone Poppea porta l'autunno in Italia, ancora piogge e temporali

Italia resterà nella morsa del maltempo almeno fino al weekend. Il ciclone Poppea porta l’autunno sull’Italia, infatti, da mercoledì e almeno fino al prossimo weekend dovremo fare i conti con piogge, temporali e nevicate anche copiose lungo i settori alpini.

Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it comunica che, dopo un martedì in gran parte asciutto e soleggiato, da mercoledì l’Italia verrà raggiunta da aria più fredda proveniente dal Nord Europa che darà vita a un ciclone nei pressi del Mar Ligure.

ARRIVA IL CICLONE POPPEA

Il tempo tenderà a peggiorare dalla Sardegna verso la Toscana e il Lazio. In queste regioni sono attesi locali nubifragi, per poi interessare il Nord con precipitazioni via via più diffuse e abbondanti. Lungo i settori alpini e prealpini tornerà copiosa la neve, con i fiocchi che potranno cadere fin sotto i 1500 metri a ridosso dei confini alpini.

Il ciclone Poppea però non abbandonerà tanto facilmente il nostro Paese. Dopo un giovedì fortemente instabile al mattino, specie al Nord e sul Centro tirrenico, da venerdì il tempo peggiorerà nuovamente sulla Sardegna, con locali nubifragi, che interesseranno in seguito le regioni centrali peninsulari e il Sud nel corso del weekend.

LE PREVISIONE METEO

Mercoledì 3 novembre: al Nord, locali nubifragi sul Veneto, piogge sparse sulle restanti regioni. Neve sulle Alpi sopra 1400 metri. al Centro: forti precipitazioni su Toscana e Lazio, con rischio nubifragi. Piogge sulla Sardegna. Al Sud, precipitazioni anche importanti sulla Campania, qualche piovasco su Puglia e Basilicata.

Giovedì 4 novembre: al Nord, residui piovaschi tra Veneto e Friuli, sole altrove. Al Centro: piogge alternate a schiarite su Toscana, Umbria, Lazio.Al Sud: piogge deboli sulla Campania, sul resto delle regioni tutto sole.