Blitz a Pianura, pistola e proiettili trovati nel ‘feudo’ del clan

Un consistente sequestro. A dimostrazione che la faida a Pianura non è ancora terminata. E tutto questo nonostante la gran mole di arresti e sequestri degli uomini del locale commissariato (diretti da Arturo De Leone). Questa la ‘sintesi’ dell’ultimo intervento effettuato dai poliziotti intervenuti in via Evangelista Torricelli, ‘feudo’ del clan Carillo-Perfetto: gli agenti hanno trovato un revolver calibro 38 special con 6 cartucce, risultato rubato nel 2004, e un involucro con 24 cartucce 9×21, nascosti in una intercapedine ricavata tra due edifici della strada ribattezzata ‘via delle stese’ a cause delle numerose sparatorie qui avvenute. L’azione dei poliziotti non si è fermata a tale intervento: due giorni fa infatti sono state recuperate due buste con 91 proiettili di diverso calibro. Segnale del clima di tensione che regna nel quartiere dove da mesi si fronteggiano proprio il sodalizio considerato ‘erede’ dei Pesce-Marfella, i Carillo-Perfetto appunto, e i Calone-Esposito -Marsicano di via Comunale Napoli. Settimana scorsa il clima si è fatto nuovamente infuocato con una stesa avvenuta contro l’abitazione di Antonio Carillo indicato come reggente del primo gruppo