Ritrovata l’auto rubata a Kvaratskhelia, sollievo per l’attaccante azzurro

La polizia ha ritrovato la macchina di Khvicha Kvaratskhelia: il veicolo era a Trentola Ducenta. Gli agenti hanno restituito la Mini Countryman all’attaccante azzurro.

Furto a casa di Kvara, portati via soldi e auto: il raid commesso in piena notte

Dunque è alla spalle la brutta disavventura per Khvicha Kvaratskhelia, che aveva subito un furto nella sua casa nel parco Cuma, a Monterusciello, zona popolare di Pozzuoli. I ladri gli avevano rubato una macchina. Per lui nessuna conseguenza: il talento georgiano ha aveva sporto denuncia al commissariato di Pozzuoli, però oggi è andato ad allenarsi regolarmente con la squadra.

Il raid era avvenuto di notte, verso le 3. I ladri aveva portato via circa 300 euro. Kvara solo in mattinata, quando si è svegliato, si è accorto del furto dopo aver visto la porta spalancata e l’assenza delle chiavi. A quel punto aveva capito che qualcuno era entrato nella sua abitazione. Dopo poco si era recato al commissariato di Polizia di Pozzuoli per sporgere denuncia.

LA PANDA DI SPALLETTI

Un anno fa anche Luciano Spalletti subì una disavventura analoga quando uscì dall’hotel Britannique e non trovò la sua auto. Una Fiat Panda con cui circola in maniera agevole in città da qualche tempo. Il nuovo tecnico arrivò a Napoli portandosi dietro la sua Mercedes, che poi evidentemente preferì riportare a casa in Toscana optando per un’automobile meno “impegnativa” in città. Spalletti ci rimase male perché solitamente parcheggia la sua auto in garage.

“La Panda prima di tutto bisogna vedere in che stato ce la ridanno, quanti km hanno fatto. Vediamo anche se ci sono i cd di Pino Daniele dentro. Valuteremo quando accadrà“, disse in una passata conferenza stampa.