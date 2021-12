Natale triste ai Quartieri Spagnoli, morto Pino Cognetti: “I vicoli piangono un figlio”

“I vicoli piangono… un ragazzo buono, figlio dei quartieri e con un arte e creatività unica al punto da reinventare l’arte del fare borse… ci lascia Pino Cognetti, di My Bags… Alla famiglia il nostro abbraccio… a Pino un saluto per questo viaggio… che la terra ti sia lieve”, è il post di cordoglio pubblicato dalla pagina Facebook Quartieri Spagnoli Napoli per la morte di Pino Cognetti

Si è spento Pino Cognetti di My Bags

Era titolare di un negozio di creazione e riparazione borse dei Quartieri Spagnoli, colpito da un malore improvviso. L’artigiano, molto noto e stimato, sognava una scuola del settore di cui si occupava, per i giovani del quartiere. Cognetti aveva creato un marchio, “MyBags Napoli”,che dava il nome al suo negozio, in via San Mattia 32, proponendo l’artigianato partenopeo in chiave moderna e sostenibile. Sacchi di iuta del caffè, buste per la spesa in pet riciclato o pelli, buttate dalle grandi aziende di moda perché imperfette in qualche angolino nelle sue mani diventavano oggetti di moda, accessori trendy, ricercatissimi non solo in città.

Tanti i commenti sui social

“CIAO Giuseppe Cognetti. Ci mancano le parole. E’ struggente apprendere questa notizia. Sei stato un degno figlio di questi vicoli. Con la tua arte hai portato in alto il nome dei Quartieri Spagnoli. Non sei mai stato Vico Lungo del Gelso, nemmeno Via Toledo. Sei stato la salita che più ti fa capire che da queste parti siamo “ngopp” e mai “nei” Quartieri. Da te non ci passavo…Ci dovevo venire apposta. E ci venivo. Perchè rappresentavi tutta la resistenza che si può trovare in un amore incondizionato per la proprie radici. Hai amato tanto la tua terra, nella tua bottega non mancava mai Pino Daniele, Enzo Avitabile ed altre note di Partenope come sottofondo. Conservo gelosamente con Mariano Cardone le chat di wapp, quando alla fine di ogni tour, ci scrivevi e continuavamo a costruire il futuro. Che ora non può esserci più.

Hai SEMPRE avuto gli occhi lucidi, proprio come la nostra città, incapace di vivere senza speranza e sogni di cambiamento. Inglesi, tedeschi, italiani…Ma quelli che adoravi di più…Erano gli Americani. Ah…L’America…Terra che ti ha sedotto! Gratitudine immensa per quello che sei stato per tutti noi, anche se la più bella borsa te la sei fatta per te…E te la sei portata via con pezzi di noi. “Sono entrato nel guinnes dei primati”…Ne andavi fiero eccome! Ma prima sei entrato nel guinnes dei cuori di chi ti ha voluto bene e non te l’ha mai detto abbastanza. CIAO Giuseppe Cognetti, fratello nostro”.