Il Governo pronto al decreto delle Feste, nuove regole per Natale e Capodanno

Il Governo pronto al decreto delle Feste, nuove divieti per Natale e Capodanno. Si pensa ad un tampone per andare alle feste e ai grandi eventi così come la raccomandazione a limitare il numero delle persone nelle case. Questa è la linea del governo in vista delle feste di Natale e Capodanno.

Secondo le indiscrezioni riportata dal Corriere della Sera nessuna restrizione dovrebbe entrare in vigore dal 24 dicembre. Le misure dovrebbero riguardare i festeggiamenti dell’ultimo giorno dell’anno, prevista, dunque, una stretta che si aggiunge a quella decisa da sindaci e presidenti di Regione. Già entrate in vigore molte ordinanze locali che vietano festeggiamenti. A livello nazionale si procederà con un decreto e la data di inizio dovrebbe essere il 27 dicembre.

Le regole di Natale

Per la sera del 24 e il pranzo del 25 nelle abitazioni private non potranno essere disposti divieti, quindi, solo suggerimenti che riguardano le feste in casa. In particolare si raccomanderà di evitare gli assembramenti, i buffet e i contatti con i non vaccinati, soprattutto in presenza di persone fragili. Sembra scontato che il Governo renda obbligatoria la mascherina all’aperto anche in zona bianca proprio per limitare i contatti durante lo shopping e le feste di piazza.

I TAMPONI E GREEN PASS RAFFORZATO

Per evitare rischi gli scienziati suggeriscono di effettuare un tampone a ridosso del pranzo e della cena in modo da non avere altri contatti successivi prima dell’incontro. In tutti i luoghi dove ci sono assembramenti il governo dovrebbe introdurre l’obbligo di tampone anche per chi è vaccinato. Rimane valido l’elenco dei luoghi dove si può entrare soltanto se si è vaccinati o guariti: ristoranti al chiuso, cerimonie pubbliche, cinema e teatri.