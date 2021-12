Divorzio a peso d’oro per lo sceicco, assegno di 650 milioni di euro all’ex moglie

Oltre 554 milioni di sterline, pari a circa 650 milioni di euro, è l’assegno di divorzio che dovrà sborsare lo sceicco e principe ereditario di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum a beneficio dell’ex moglie, la principessa Haya di Giordania. Lo ha stabilito il giudice Philip Moor dell’Alta Corte di Londra nel procedimento che vede contrapporti i due ex coniugi in una aspra battaglia legale sulla custodia dei loro due figli. Una cifra enorme ma comunque rapportata alle possibilità dello sceicco e al tenore di vita della moglie sorellastra del re Abdullah di Giordania. Secondo il giudice britannico, il grosso della somma serve a garantire il tenore di vita della principessa Hayaer e dei figli ma anche per difenderli dal “grave rischio” per la loro sicurezza che potrebbe arrivare proprio dal principe ereditario.

La fuga a Londra – La donna era fuggita, in maniera rocambolesca, da Dubai nel 2019: da allora vive blindata in una lussuosa residenza di Londra e si dice “terrorizzata” dall’ex marito. Mohammed bin Rashid Al Maktoum nel frattempo è stato denunciato in Gran Bretagna anche per il trattamento inflitto a una figlia maggiore, che sarebbe di fatto tenuta prigioniera a Dubai.

Il precedente di un oligarca russo – Il precedente divorzio record sanzionato da un tribunale britannico aveva riguardato un oligarca russo, costretto a pagare, nel 2016, circa 450 milioni di sterline alla ex consorte Tatiana Akhmedova.