Pino Mauro ha detto “Sì”, le nozze dell’artista napoletano

Pino Mauro ha detto “Sì”, nuovo successo per l’artista napoletano. Il noto cantante e attore Giuseppe Mauriello, meglio conosciuto con il nome d’arte di Pino Mauro, a mezzogiorno di oggi, è convolato a nozze con Clara Garofano. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile presso la Sala degli specchi di Villa Ghirlanda, struttura comunale di Cinisello Balsamo (provincia di Milano). A officiare il sindaco Giacomo Ghilardi.

IL MATRIMONIO DI PINO MAURO

Dopo la celebrazione dell’unione, i due sposi hanno festeggiato insieme agli invitati con un ricevimento in un ristorante della Brianza. Ma, come spiega Pino Mauro alla redazione di Internapoli.it, “è solo il primo step dei festeggiamenti, perché un’altra cerimonia si terrà presto a Pompei”. È nel paese del Vesuviano, infatti, che Mauro (82enne e in splendida forma) si è trasferito da tempo, facendo la spola con la città del Milanese, altra residenza scelta dall’artista.

PINO MAURO, UNA CARRIERA DI QUASI 70 ANNI RICCHI DI SUCCESSI

Un altro traguardo importante, dunque per Pino Mauro. Un altro traguardo per celebrare una lungo percorso di vita insieme alla sua compagna. Traguardo che va ad arricchire una carriera costellata di successi. Quasi settant’anni di musica, teatro e cinema. L’artista, originario di Villaricca, è entrato nell’Olimpo dell’arte di Napoli. E rappresenta una vera e propria maschera della tradizione partenopea. Nel corso degli anni si è imposto a Napoli e in tutto il mondo, ed è stato riconosciuto, insieme a Mario Merola, come uno dei due “re della sceneggiata”.

L’INTUIZIONE DI RIPORTARE LA SCENEGGIATA SULLE TAVOLE DEL PALCOSCENICO

Si deve a Pino Mauro la felice e vincente intuizione di riscoprire e riportare sulle tavole del palcoscenico, la sceneggiata napoletana, tanto in voga nei primi decenni del Novecento. L’artista aprirà un filone, che farà registrare il tutto esaurito ai botteghini, con successo di pubblico e critica.

LA RIVALITÀ ARTISTICA CON MARIO MEROLA

“Con Merola siamo stati amici-rivali. C’era grande rispetto e più volte ci siamo esibiti sullo stesso palco”. Ha dichiarato di recente Pino Mauro. A voler ribadire che quanto si è scritto e detto sul presunto rapporto conflittuale tra i due artisti, è assolutamente infondato. “C’era una rivalità artistica, è normale, di quelle rivalità che si creano tra gli artisti in tutti i campi dell’arte”, ha affermato.

IL FENOMENO CINEMATOGRAFICO

La sceneggiata è stata riproposta anche al cinema, con delle opere che provengono proprio da quel genere. Il fenomeno esplode a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta dello scorso secolo. L’argomento è stato affrontato dal giornalista napoletano Giancarlo Tommasone, nel libro “Napoli Purp Fiction – Da Mario Merola a Pino Mauro. I 10 film da vedere almeno una volta nella vita” (2022, Stylo24Edizioni).

I capolavori di genere che vedono Pino Mauro protagonista

Proprio nel corso della presentazione del volume – a cui Pino Mauro ha contribuito, svelando all’autore curiosità e aneddoti relativi alla nascita di alcune pellicole – l’artista ha sottolineato l’importanza di recuperare e riportare sotto i riflettori un genere della nostra tradizione popolare, facendola conoscere alle nuove generazioni. Tra i titoli trattati dall’autore nel volume, non potevano mancare due film in cui Pino Mauro è protagonista. Si tratta di “Onore e guapparia” (1977) e “I figli non si toccano!” (1978), considerati due capolavori del genere.