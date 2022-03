Pistola in faccia al benzinaio al Vomero poi la fuga, coppia di banditi in manette

Un doppio arresto. Con tanto di inseguimento spettacolare. E’ quanto avvenuto la scorsa serata in via Consalvo (notizia anticipata da Il Roma). In due poco prima avevano tentato di rapinare il gestore di una stazione di servizio di viale Europa: l’arrivo di alcune auto ha fatto desistere la ‘coppia’ di rapinatori dal portare a compimento il raid. Poco dopo i due, armati, sono stati intercettati dagli agenti della sezione Falchi della squadra mobile della questura e dai colleghi del commissariato Bagnoli che, dopo un lungo inseguimento, li hanno arrestati. In manette sono così finiti due uomini di Fuorigrotta, Emanuele De Pasquale e Antonio Monnolo. I due dovranno rispondere di tentata rapina, concorso in detenzione di pistola e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia avrebbero puntato la pistola alla testa del banzinaio ma questi, con un riflesso improvviso, sarebbe riuscito a ripararsi nel gabbiotto della stazione di servizio facendo fallire il raid.