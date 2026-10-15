Pistola nascosta in un’aiuola a Napoli, indagini sulle rapine commesse

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Nel corso di alcuni controlli finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e al contrasto delle attività illecite, la Polizia Locale ha rinvenuto in piazza Cavour una replica di pistola modificata. Priva di tappo rosso e quindi impossibile da distinguere a prima vista da un’arma vera, era stata nascosta all’interno di un’aiuola nei pressi dell’uscita della metropolitana. A ritrovarla sono stati gli agenti dell’unità operativa Stella. Il luogo del rinvenimento fa supporre che sia stata utilizzata per compiere rapine e successivamente occultata. La Polizia Locale ha provveduto a sequestrare la pistola e a metterla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per consentire ulteriori accertamenti tecnici.

Nel corso di un’altra attività, il personale dell’unità operativa Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali ha notificato un provvedimento di chiusura per quindici giorni al titolare di un bar nel quartiere Porto. La sospensione dell’attività è stata disposta dal Questore dopo che gli stessi agenti dell’unità I.A.E.S. della Polizia Locale avevano deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria avendo accertato la reiterata vendita di alcol ai minori di 15 anni.