Pistole e silenziatori scoperti a Scampia, si indaga sulla pista dei clan

PUBBLICITÀ

Pistole e silenziatori sono stati scoperti a Scampia durante un blitz condotto dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale. Hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Cartesio dove hanno rinvenuto, nel vano ascensore, una pistola Smith e Wesson e un revolver, entrambi con matricola abrasa, 6 caricatori, 7 silenziatori per armi, 181 cartucce di diverso calibro, una fiala contenente calcio gluconato, un paio di guanti e un telefono cellulare.

Ancora, in una cassaforte artigianale nascosta dietro un battiscopa nel vano scale, i poliziotti hanno rinvenuto un’altra pistola marca Bruni 92FS con matricola abrasa. Le armi sequestrate saranno affidate agli specialisti che condurranno gli esami balistici poiché potrebbe essere stato ritrovato un arsenale di un clan di camorra.

PUBBLICITÀ

Guerra di camorra a Pianura, blitz della polizia: armi e droga nella controsoffittatura

A fine marzo gli agenti del Commissariato Pianura hanno controllato uno stabile di via Evangelista Torricelli dove hanno rinvenuto, nella controsoffittatura dell’androne, una pistola Beretta Cal. 22 con 8 cartucce, due giubbotti antiproiettile, 11 panetti di hashish del peso di circa 1,1 kg, una bustina contenente circa 12 grammi di marijuana, un involucro con circa 25 grammi di cocaina e un bilancino. Inoltre, hanno rinvenuto in un altro edificio della stessa strada, dietro alcuni pannelli dell’ingresso, un’altra pistola cal. 9×19 con due cartucce, mentre, in un’intercapedine nella parete perimetrale esterna di un palazzo poco più avanti, hanno trovato 75 cartucce di vario calibro.