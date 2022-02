Bacoli piange Placido, il giovane ricercatore ucciso da un brutto male a 35 anni

Una terribile tragedia quella che ha gettato nello sconforto la comunità di Bacoli. Un giovane ricercatore scientifico, Placido Illiano, ha perso la vita a 35 anni a causa di un brutto male. Incurabile. Il ragazzo ha lottato con tutte le sue forze, ma non ce l’ha fatta: lascia la sua famiglia e l’intera comunità a cui apparteneva. A dedicargli un ricordo, infatti, è anche il sindaco di Bali, Josi Gerardo della Ragione.

Il post di dolore del primo cittadino di Bacoli

!È un giorno di lutto. Bacoli piange per la morte di Placido Illiano. Giovane ricercatore scientifico, 35 anni. Un male incurabile lo ha portato via alla sua famiglia, alla nostra comunità. Placido era tra i professionisti più brillanti del nostro paese. A Miami, negli Stati Uniti d’America, per anni, ha ottenuto premi e riconoscimenti per la passione e la competenza con cui portava avanti il proprio servizio a favore della ricerca e della scienza. Orgoglio di Bacoli, nel mondo. Tra i migliori figli di questa città. Un orgoglio italiano. Il suo esempio non sarà dimenticato. Il suo esempio, dovrà essere raccontato ai più piccoli. Per spronarli ad essere come Placido. Eccellenze. Mi stringo forte alla mamma, al papà, alla sorella, ai fratelli. A tutti coloro che gli sono stati sempre vicini, soprattutto nei tempi di sofferenza”.