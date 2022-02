Guerra in Ucraina, Kiev ancora sotto attacco: “Rifiutati i negoziati, nessuna tregua”

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, annuncia il coprifuoco in città dalle 17 alle 8. “Chi sarà trovato in strada sarà trattato da nemico”. Ma mentre l’operazione russa in Ucraina continua, Zelensky lancia appelli a vertici Ue e capi di Stato affinché il suo Paese venga accolto nell’Unione e le banche russe vengano escluse dalla piattaforma ‘Swift’.

Di questo parla con Draghi, che assicura assistenza e si dice d’accordo su Swift, poi chiede a Berlino e Budapest di avere il ‘coraggio’ di fare la battaglia L’Ungheria dà il via libera. Ma tra Kiev e Mosca è guerra anche sul bilancio dell’offensiva: secondo la Russia sono stati colpiti 821 obiettivi militari e nessuno civile. Mentre per Kiev è stato colpito un palazzo residenziale: ancora ignoto il numero di feriti. Profughi in fuga, fila di 15 km per entrare in Romania.

Stazione centrale presa d’assalto

La stazione centrale di Kiev è presa d’assalto da chi ha deciso di lasciare la capitale ucraina. Lo ha constatato l’inviato dell’ANSA sul posto. I treni sono infatti gratuiti, basta aspettare (il servizio è limitato) e salire a bordo. Naturalmente i convogli sono stracolmi. Anche perché c’è chi non ha neppure una direzione prestabilita: corre in stazione e sale sul primo treno in partenza da Kiev. Poi si vedrà.

Il Cremlino accusa l’Ucraina di aver fatto fallire una possibile tregua rifiutando i negoziati e ha annunciato che nel pomeriggio riprenderà l’avanzata delle forze russe in Ucraina, secondo il piano operativo, a causa dell’assenza di negoziati che Mosca imputa a Kiev. Lo riporta la Tass.