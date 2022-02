Ruba il cellulare ad una ragazza e aggredisce i poliziotti, 26enne arrestato in provincia di Napoli

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ugliani a San Giuseppe Vesuviano hanno notato una persona rincorrerne un’altra in direzione di piazza Garibaldi.

La persona che stava inseguendo l’uomo ha raccontato ai poliziotti che, poco prima, il fuggitivo aveva asportato il cellulare ad una donna; gli agenti hanno inseguito l’uomo raggiungendolo dopo poche centinaia di metri all’interno di uno stabile abbandonato in via Durelli. Qui, con difficoltà e dopo una colluttazione, l’hanno bloccato e trovato in possesso del telefono cellulare.

La vittima ha riconosciuto come proprio il telefono dichiarando quanto accaduto poco prima in piazza Vittorio Emanuele a San Giuseppe Vesuviano.

A.H., 26enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è finito in manette per rapina, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.