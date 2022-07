Il Risiko della camorra di Ponticelli, la faida combattuta in 6 fortini

La faida di Ponticelli può essere compresa anche alla luce della posizione delle roccaforti dei clan in lotta, infatti, i raid sono stati condotti nei territori dei rivali. Dunque il quartiere di Napoli può essere suddiviso come una sorta di tabellone del Risiko: in via Luigi Franciosa e strade limitrofe, zona indicata anche come “aret’ ‘a Barra”, è insediata la famiglia Casella. Nel rione Fiat si trova la famiglia De Martino, detta “XX“, costola dei Bodo.

Il clan De Luca Bossa è presente sia nel Lotto 10 che in quello Zero. Storicamente nel parco Conocal c’è la famiglia D’Amico, i cosiddetti Fraulella. Infine la famiglia De Micco agisce tra via Crisconio, viale Margherita e zone limitrofe.

LA GUERRA TRA I CLAN

Nel settembre 2020 gli affiliati al gruppo di Francesco De Martino rifiutarono la posizione di subalternanza imposta dai De Luca Bossa-Minichini-Casella. Inoltre il cartello criminale rifiutò di ridiscutere la divisione degli incassi illeciti e le cosiddette mesate alle famiglie dei detenuti. Dopodiché i De Martino vennero meno ai patti relativi alla spartizione dei soldi frutto dalle estorsioni e del controllo delle piazze di spaccio di Ponticelli.

Ecco che il gruppo degli XX iniziò ad agire senza l’autorizzazione dei vertici delle 3 famiglie e non pagò più le quote alle casse degli altri clan. L’espulsione e l’estromissione dei De Martino dagli affari provocò lo scontro armato contro i Minichini-De Luca Bossa-Casella.

Duplice omicidio a Ponticelli, il killer collabora con la Procura: ritrova una pistola

Mercoledì sera gli agenti della Squadra Mobile e i militari del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di Antonio Pipolo, 27enne nato a Napoli, in quanto gravemente indiziato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e di duplice omicidio.

L’uomo legato al clan De Micco-De Martino si è presentato ieri mattina presso la Procura della Repubblica di Napoli per rendere dichiarazioni in merito alla sua responsabilità in ordine al duplice omicidio di Carlo Esposito e l’operaio innocente Antimo Imperatore, maturato nell’ambito di conflittualità interne tra clan. Le indicazioni fornite ieri da Antonio Pipolo hanno permesso il ritrovamento dell’arma molto verosimilmente utilizzata per il duplice omicidio.