Duplice omicidio a Ponticelli, il killer collabora con la Procura: ritrova una pistola. Mercoledì sera gli agenti della Squadra Mobile e i militari del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di Antonio Pipolo. Il 27enne è ritenuto gravemente indiziato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e di duplice omicidio.

L’uomo, legato al clan De Micco-De Martino del quartiere di Ponticelli, si è presentato ieri mattina presso la Procura della Repubblica di Napoli per rendere dichiarazioni in merito alla sua responsabilità sul duplice omicidio di Carlo Esposito e l’operaio innocente Antimo Imperatore, maturato nell’ambito di conflittualità interne al citato sodalizio criminale. Le indicazioni fornite ieri da Pipolo hanno permesso il ritrovamento dell’arma molto verosimilmente utilizzata per il duplice omicidio.