Blitz alle piazze di Scampia, arrestato e già scarcerato il figlio del ras Possente

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È un vero e proprio assedio alle piazze di Scampia quello messo in campo dagli agenti del commissariato locale. L’ultimo intervento è quello effettuato presso l’Oasi del buon Pastore con l’arresto del 19enne Salvatore Possente, figlio del ras Giancarlo del gruppo Abbinante del Monterosa. I poliziotti hanno implementato presso il complesso di edilizia 19 una vera e propria azione di monitoraggio con tanto di binocoli. Gli agenti, posizionati sui tetti degli stabili limitrofi, hanno appurato che nei pressi del complesso era stata messa in piedi una vera e propria piazza di spaccio. Nel corso di queste osservazioni gli agenti hanno documentato un vero e proprio scambio: seguito sempre da uno dei poliziotti con l’ausilio di un bincocolo l’agente ha guidato i colleghi delle Volanti verso il giovane che ha tentato di allontanarsi dal posto ma dopo pochi minuti è stato bloccato. Nei pressi del vano dove stava avvenendo lo scambio i poliziotti hanno recuperato una considerevole quantità di droga ossia 20 stecche di hashish, 18 grammi di involucri di cocaina, 123 involucri di cocaina mista a crack, 42 cilindri in plastica contenenti eroina e 138 dosi di kobrett: un totale di quasi 700 pezzi che messi in vendita avrebbero fruttato migliaia di euro. In manette è finito Salvatore Possente che, difeso dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Salvatore Vertuccio, è stato già scarcerato e posto ai domiciliari. Salvatore Possente è figlio di Giancarlo, ras rimasto ferito in un agguato di due anni fa. Dello stesso ha tra l’altro parlato di recente il pentito Luigi Rignante, ex uomo di punta del clan Abbinante del rione Monterosa,

Nel corso del colloquio con i pubblici ministeri l’ormai ex ras ha insistito a lungo sul funzionamento della piazza di spaccio della “33”, indicando il tipo di sostanze che vengono smerciate al suo interno e, soprattutto, i nomi dei responsabili dell’attività: «Si vende crack, eroina, erba, cocaina, kobret, hashish. Nell’ultimo periodo era Salvatore Mari che si occupava della gestione. Rispetto al Monterosa, questa piazza è più grande e richiede più persone, a differenza della mia piazza, che è piccola, un solo rione, e d fatti è gestita, per quanto riguarda l’hashish solo da me. L’erba è gestita da circa un anno da Giancarlo Possente”.

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