Pozzuoli. Prima lo rapinano, poi seguono la vittima anche in caserma: arrestati due amici

Lo hanno accerchiato e poi minacciato. Volevano la sua bici elettrica e per la vittima nessuna scelta. Giuseppe Matino e Antonio Tammaro, 32 anni il primo, 26 il secondo, si sono allontanati con la bici ma non sono fuggiti. Hanno seguito la vittima, decisa a presentare immediatamente denuncia. L’hanno fatto fino alla stazione dei Carabinieri di Pozzuoli, probabilmente per persuaderla o intimidirla.

Non si sono limitati a questo. L‘hanno seguito fino all’interno, provando anche a spiegare ai militari di non essere coinvolti nella rapina. Per i carabinieri è stato facile. Le manette sono scattate immediatamente. Entrambi sono stati ristretti ai domiciliari, in attesa di giudizio e la bici è tornata nelle mani del legittimo proprietario.