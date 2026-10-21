Prete ucciso dalla croce in chiesa, le ultime parole pronunciate alla messa

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“Un giorno, anche noi qui moriremo, e a volte il tempo che dedichiamo alle cose materiali non ha lo stesso significato del tempo che trascorriamo con Dio”. Sono state queste le ultime parole di Patricio Alfredo Sanchez Molinari, il prete che in Ecuador è morto dopo che una croce si è staccata dal muro e lo ha colpito in testa durante la celebrazione della messa.

È successo a Guayaquil, nella chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, dove il prete stava tenendo un sermone proprio sulla morte: “Il tempo di qualità che dedichiamo a Dio, ai nostri fratelli e sorelle, ai nostri mariti, mogli, figli e familiari, quello è il tempo meglio speso“, aveva detto Molinari, come ricostruito dal New York Post, per poi chiedere a Dio di benedire la sua congregazione e iniziare un’altra preghiera.

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Poi dal muro dietro di lui si è staccata l’enorme croce, che è caduta colpendolo in testa. L’uomo è stato travolto dall’impatto e, secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe poi morto tra lo sgomento dei fedeli che hanno provato a soccorrerlo. Nella chiesa è calato un silenzio che si è trasformato presto in disperazione, scoppiata anche online, visto che la messa veniva trasmessa in diretta streaming.

“Annunciamo che il nostro amato padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, parroco della chiesa del Perpetuo Soccorso nel Vicariato Centrale, è passato alla Casa del Padre per godere della Sua presenza e della Sua gloria”, è stato il comunicato di cordoglio diramato dalla chiesa.