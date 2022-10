Prima uscita per il “Volocopter”, il primo taxi volante per raggiungere l’aeroporto

Questa mattina Aeroporti di Roma, Volocopter, Atlantia e UrbanV hanno effettuato il primo volo di prova pubblico di Volocopter con equipaggio a bordo. Sempre in mattinata, è stato presentato al pubblico il primo vertiporto di prova di mobilità aerea del paese. Un anno dopo la presentazione del primo prototipo, arriva quindi la prima prova ufficiale del “taxi volante”.

FIUMICINO-CENTRO IN 20 MINUTI ENTRO IL 2024

Roma sarà una delle prime capitali europee ad essere fornite del servizio di questo nuovo mezzo di trasporto, per voli passeggeri rapidi e ad emissioni zero nell’ambiente. “E lo farà entro il 2024, in vista del Giubileo e della candidatura per l’Expo”, ha annunciato il presidente di Aeroporti di Roma, Claudio De Vincenti, aprendo all’aeroporto di Fiumicino, nella zona di Pianabella, l’evento “Un viaggio nel futuro – The Vertiport experience in Rome”. Il cosiddetto “taxi volante” potrà trasportare da Fiumicino, in futuro, passeggeri in 20 minuti fino al centro di Roma.

LE CARATTERISTICHE DEL Volocopter

L’infrastruttura, il primo vertiporto italiano, che ha permesso il “battesimo” pubblico di Volocopter, occupa un’area di circa 5.500 metri quadrati, dimensionata per garantire la compatibilità con i principali Volocopter che saranno certificati nei prossimi anni. È composta da un’area per le operazioni di atterraggio e decollo, un’area di parcheggio, un hangar coperto e un’area per la ricarica delle batterie.