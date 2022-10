Ipercoop di Afragola a rischio chiusura, vertenza in Regione per scongiurare i licenziamenti

Sono ormai giorni che i lavoratori dell’Ipercoop di Afragola protestano senza sosta davanti all’ingresso del centro commerciale “Le Porte di Napoli” di Afragola, a confine con Acerra, per tentare di scongiurare una chiusura che metterebbe in stato di povertà oltre 130 famiglie. Una protesta pacifica senza riscuotere danni o gesti clamorosi.

In mattinata i lavoratori hanno ricevuto la visita inaspettata del primo cittadino di Acerra, Tito d’Errico, unitamente all’assessore al Lavoro e alle Politiche agricole e ambientali del comune di Acerra.

“Stiamo aspettando l’esito del tavolo istituzionale previsto per domani mattina presso la Regione Campania”, spiegano i lavoratori dell’Ipercoop. Tavolo istituzionale a cui a chiesto di partecipare anche l’assessore al lavoro del comune di Acerra.

Sulla vicenda interviene Luana Di Tuoro, segretaria generale della Filcams CGIL Napoli: “Siamo con le lavoratrici e i lavoratori. Questa assurda decisione mette a repentaglio il futuro lavorativo di 130 lavoratori, 130 famiglie, a cui bisogna aggiungere l’indotto. Richiamiamo alle proprie responsabilità imprenditoriali la Coop che, nonostante abbia ceduto qualche anno fa i lavoratori a terzi, rimane pur sempre la proprietaria del marchio e degli spazi commerciali”.

Ciò che non va per niente sottovalutata è la grave ramificazione della concorrenza sleale di molti ipermercati e non, che assumerebbero personale sfruttando le difficoltà economiche di molti lavoratori i quali, pure di portare il pane a casa, sarebbero costretti a sottostare a meccanismi di sfruttamento lavoro e ad essere sottopagati. Meccanismo consolidato che danneggia sicuramente l’onesto imprenditore che assume personale rispettando il contratto collettivo nazionale del lavoro.