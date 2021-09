Senza assicurazione e patente sfrecciano tra le strade di Qualiano, nei guai 3 ragazzini

I carabinieri della Stazione di Qualiano sono intervenuti in via del Dogma dove alcuni ragazzini stavano disturbando i residenti facendo manovre pericolose con i propri scooter.

I militari sono riusciti a bloccare e identificare 3 ragazzi: tutti minorenni tra i 14 e i 16 anni sono stati multati per guida senza patente e assenza di copertura assicurativa.

I minori sono stati affidati ai genitori, i veicoli sequestrati.

Disturbo della quiete pubblica: orari, chi chiamare, cosa fare

Il disturbo della quiete pubblica si verifica quando l’inquinamento acustico è così intenso da provocare un fastidio non indifferente. La situazione degenera quando i rumori molesti si concentrano negli orari che sono generalmente destinati al riposto delle persone.

Esistono diverse forme di tutela legale: la prima domanda da porsi prima per poterle applicare è legata agli orari in cui si riscontra un rumore eccessivo. Il disturbo delle quiete pubblica avviene sempre o è legato a degli orari specifici? Quali sono gli orari da rispettare?

Disturbo della quiete pubblica: cos’è

Il disturbo della quiete pubblica si verifica quando, in orari prestabiliti da regolamenti di diverso tipo, si è disturbati da suoni talmente fastidiosi da poter anche provocare danni alla saluta psico-fisica delle persone.

Potrebbe trattarsi, per esempio, della musica ad alto volume di un locale notturno, oppure di schiamazzi eccessivi nel cuore della notte, o di un animale particolarmente agitato che non la smette di farsi sentire in orari durante i quali si dovrebbe riposare.

Per legge è vietato creare rumori che superino la soglia di tollerabilità in determinati orari: si può parlare allora di disturbo della quiete pubblica. A tal proposito, le casistiche sono differenti:

nel caso di disturbo della quiete pubblica pubblica verso un singolo individuo, il caso è regolato dal codice civile; nel caso di disturbo che coinvolge un gruppo di persone, invece, il danno viene punito penalmente.