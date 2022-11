Si torna a sparare a Napoli, tragedia sfiorata ai Quartieri spagnoli

Torna la tensione ai Quartieri spagnoli dove la scorsa notte si è verificata un’altra stesa. E questa volta poteva davvero andarci di mezzo un innocente. In tarda serata i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti in Via Emanuele De Deo presso il civico 33 dove sono stati esplosi tre colpi di arma da fuoco. I proiettili sarebbero stati esplosi contro il balcone dell’abitazione di un 40enne, proprietario di una macelleria. Uno dei tre colpi ha perforato gli infissi e si è conficcato nel soffitto di una delle camere dell’abitazione. Solo un caso ha voluto che in quel momento non fosse presente nessuno in stanza.Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Negli ultimi tempi nella zona si segnala la ripresa delle fibrillazioni criminali tra gruppi