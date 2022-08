Quarto giorno di fila senz’acqua, è ancora emergenza idrica a Marano di Napoli

A Marano di Napoli prosegue l’emergenza idrica. I cittadini sono allo stremo della sopportazione di fronte all’ennesima interruzione di acqua corrente che va avanti da diversi giorni nella parte alta, in zona Città Giardino e in altre frazioni della città.

Le dichiarazioni di un residente che si è rivolto al consigliere Borrelli per l’emergenza idrica a Marano

“Al comune di Marano siamo al quarto giorno senza o al limite con un filo d’ acqua”. Spiega uno dei residenti che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Negli ultimi 2 giorni ci sona arrivati diversi messaggi che ci segnalavano criticità, così ci siamo interessati nuovamente alla questione ed abbiamo interpellato i Commissari Prefettizi” spiega il consigliere che ha ricevuto dalla commissione una serie di delucidazioni.

Le delucidazioni dei commissari prefettizi interpellati

“E’ stato chiesto alla Regione l’intervento delle autobotti di Acqua Campania e della Protezione Civile. La cisterna grande per le forniture sul posto è ubicata nei pressi del bar MIO, via del Mare angolo via Marano Quarto. Il servizio di consegna a domicilio operato da Acqua Campania è coordinato dalla P.M. che prende segnalazioni, indirizzi e capacità ricettiva dei serbatoi privati. L’altro giorno hanno smontato la pompa e posizionato la chiave di sezionamento, ieri hanno realizzato il piano di posa in calcestruzzo e oggi posizioneranno una nuova pompa con nuovo motore”.

“Bisogna trovare una soluzione definitiva”, le parole del consigliere di Europa Verde

“Seguiremo nuovamente la faccenda di Marano finché non sarà tutto risolto al più presto. Ma la questione vera è chiesta: bisogna trovare una soluzione definitiva e smetterla con i rattoppi. La commissione ci ha assicurato che sta lavorando per interventi strategici definitivi”, le parole di Borrelli.