PUBBLICITÀ

Usava il tagliere ma non per il salame: pusher beccato a Scampia. Servizio a largo raggio nel quartiere per i carabinieri della locale stazione impegnati nella lotta allo spaccio di droga. In Via Peppino Impastato, lotto K, i militari individuano un pusher in azione mentre cede due dosi di cocaina ad un cliente e intervengono.

Gli intimano di fermarsi ma il 30enne Raffaele Iadonisi non si arrende. Inizia l’inseguimento ed è quanto mai pericoloso. L’uomo corre tra le terrazze condominiali con i militari che lo inseguono. Pochi minuti, con l’uomo che nel fuggire getta tutta la droga che può. Catturato, il 30enne viene arrestato. La droga gettata viene recuperata dai militari: 14 grammi di cocaina.

PUBBLICITÀ

La persona arrestata è stata accompagnata in caserma ma i carabinieri tornano nell’area dove è partito l’inseguimento. Rinvenuti e sequestrati – a carico di ignoti – 100 grammi di hashish e materiale per tagliare e pesare la sostanza stupefacente. L’arrestato, dovrà rispondere di spaccio e detenzione di droga, è in attesa di giudizio.

Scampia : sorpreso a consegnare droga . La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 64enne napoletano.

Ieri gli agenti del Commissariato di Scampia, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Annamaria Ortese un uomo che, con atteggiamento guardingo, stava stazionando all’esterno di uno stabile.

Il servizio di osservazione esperito dagli operatori ha trovato positivo riscontro poiché l’uomo, poco dopo, è stato avvicinato da un giovane che, in cambio di una banconota, ha ricevuto dallo stesso un involucro prelevato da un’intercapedine ricavata sul vano ascensore al quarto piano dell’edificio.

Pertanto, i poliziotti sono prontamente intervenuti ed hanno bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 45 euro, evidente provento dell’illecito perpetrato; ancora, le attività in questione sono state estese all’interno dell’immobile dove sono stati rinvenuti 18 involucri di eroina del peso di circa 5,5 grammi.

Il 64enne, con precedenti specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.