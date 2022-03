Raffaele Imperiale estradato in Italia, il super narcos degli Scissionisti davanti al gip. Venerdì la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha comunicato a questo Ufficio l’avvenuto trasferimento da Dubai (E.A.U.) in Italia. Disposto un volo di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per trasferire il narcos. A Roma gli ufficiali di polizia giudiziaria della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del G.I.C.O. della G.d.F. di Napoli, intervenuti con la collaborazione del S.C.O. e del S.C.I.C.O., provvedevano a notificare ad Imperiale l’ordine di esecuzione della pena detentiva al medesimo comminata per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990.

Per lui anche un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa, sulla base di successive indagini di questo Ufficio in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis c.p. (per condotte contestate come poste in essere sino al 2021), dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli. Ieri il magistrato ha quindi proceduto al relativo, rituale interrogatorio di garanzia.

A Fiumicino, la squadra mobile e il Gico della Finanza gli hanno notificato l’ordine di esecuzione della condanna a 5 anni e 10 mesi per droga e l’ordinanza cautelare per associazione camorristica con il clan degli Scissionisti di Scampia contestata fino al 2021.

LA FAIDA DI SECONDIGLIANO E IL RUOLO DI ‘FERRARELLE‘ IMPERIALE

E’ appena ventenne quando si trasferì ad Amsterdam dal fratello. Forse è in terra olandese che capì l’importanza di determinati canali. Lì fu introdotto da un uomo dei Moccia a Elio Amato (il fratello di Raffaele, capo degli Scissionisti) che si presenta come Giancarlo e prenota un carico da far arrivare a Secondigliano.

Iniziò cosi l’ascesa del giovane Imperiale che macinò milioni di euro grazie all’organizzazione criminale creata da Paolo Di Lauro. All’epoca nel clan di Ciruzzo o’ milionario c’erano i boss Raffaele Amato, Maurizio Prestieri, Rosario Pariante, Enrico D’Avanzo, Raffaele Abbinante, Gennaro Marino e Antonio Leonardi. Quindi Imperiale diventò un referente di Secondigliano che trattava direttamente con i Signori della Droga. Talmente potente che quando scoppia la faida sia i Di Lauro che gli Scissionisti sanno bene che ‘o Lello sarà decisivo al fine degli esiti della contesa. Previsione che si concretizza quando Imperiale continuò a rifornire la ‘Scissione’.