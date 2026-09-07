Rapina in un centro scommesse a Pompei, titolare ferito dal colpo di pistola

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Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Pompei, dove una rapina a mano armata si è conclusa con il ferimento del titolare di un’agenzia di scommesse situata in via Plinio, a poca distanza dagli Scavi archeologici. La vittima, un uomo di 43 anni, è stata raggiunta di striscio a un piede da un colpo di pistola esploso durante l’assalto. Soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia, non sarebbe in pericolo di vita. Lo riporta Il Mattino.

La ricostruzione della rapina

Secondo quanto emerso finora, e ancora al vaglio degli investigatori, il malvivente sarebbe arrivato davanti all’attività a bordo di uno scooter. Una volta entrato nell’agenzia, avrebbe estratto una pistola e minacciato il titolare, intimandogli di consegnare il denaro presente in cassa. Di fronte all’esitazione del 43enne, l’uomo avrebbe esploso un colpo. Il proiettile ha colpito solo superficialmente il piede della vittima, che è rimasta sempre cosciente. Il rapinatore sarebbe poi riuscito a impossessarsi dell’incasso prima di fuggire e far perdere le proprie tracce.

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Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Pompei, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti nella zona e raccogliendo le testimonianze di eventuali persone che hanno assistito all’accaduto. L’obiettivo è ricostruire nel dettaglio la dinamica della rapina, individuare il percorso seguito dal malvivente e risalire quanto prima alla sua identità.