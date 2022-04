Buon compleanno alla Regina Elisabetta, oggi compie 96 anni. Barbie la celebra con una bambola ad hoc

Barbie omaggia la Regina Elisabetta II in occasione del suo Giubileo di Platino. Con i suoi 70 anni di regno Elisabetta II è la monarca più longeva della storia britannica. La Regina Elisabetta salì al trono, dopo il padre Re George VI, nel 1952. All’epoca aveva poco più di vent’anni, una giovane donna al comando di uno dei Regni più antichi della storia nonché dei Paesi più centrali nei meccanismi politici mondiali.

La Regina Elisabetta compie oggi 96 anni ed oltre a festeggiare in forma privata il suo compleanno spostandosi dal castello di Windsor alla residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese, festeggerà anche l’arrivo della sua Barbie. Omaggiando i suoi 70 anni di Regno ‘Barbie’ ha deciso di ricreare una bambola che abbia le sembianze della Regina. La ‘Barbie Queen Elizabeth II‘ è il prodotto omaggio dell’azienda del famoso gioco per bambini alla monarca britannica.

La Barbie Regina

La bambola è fedelmente ispirata alla Regina, indossa infatti un elegantissimo abito avorio ed un nastro azzurro sul quale vi sono applicate le decorazioni d’ordinanza. Il diadema indossato dalla bambola è ispirato a quello indossato da Elisabetta il giorno del suo matrimonio e i medaglioni in miniatura sui nastri sono quelli ispirati alla famiglia reale. I due nastri indossati dalla Barbie rappresentano le due fasce regalate alla Regina dai due re che l’hanno preceduta. La fascia rosa, regalata dal padre Re Giorgio VI e e la fascia azzurra omaggiata dal nonno Re Giorgio V. La spilla appuntata sulla fascia è la rappresentazione della spilla a Stella della Giarrettiera. L’Ordine della Giarrettiera è il più alto ordine cavalleresco del Regno Unito, e la Stella della Giarrettiera è la sua insegna. Fedelissima nei dettagli l’omaggio di Barbie alla Regina, dai tratti estetici agli accessori.

La storia della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta è tra i monarca più amati della storia del Regno Britannico, sempre attenta al suo Regno nei suoi 70 anni di storia si è guadagnata l’affetto dei sudditi. Come spiega la storica Kate Williams: “Il regno della regina Elisabetta II è stato di straordinario impatto, ricoprendo una posizione che poche donne hanno“. “La monarca britannica che ha regnato più a lungo e la prima a raggiungere un giubileo di platino” continua poi.

Parla poi della difficile “gavetta” della Regina: “quando salì al trono, le donne non erano incoraggiate a lavorare e i politici espressero dubbi su una giovane monarca, lei provò loro che si sbagliavano, dimostrandosi un’abile leader e diplomatica“. Un simbolo importante quello fatto da Barbie: “Mentre Sua Maestà celebra questo importante giubileo, è meraviglioso vedere un marchio iconico come Barbie condividere l’impatto che importanti figure femminili storiche hanno in qualità di leader, inventrici e pioniere per le nuove generazioni“. La scatola è ispirata a Buckingham Palace, con la figura del trono e un elegantissima cornice 3D.

Dove comprarla

Il marchio Barbie, soprattutto negli ultimi anni, sta cercando di abbandonare la classica figura della donna “bionda con occhi azzurri”, aggiungendo caratteristiche differenti. Dando in questo modo la possibilità a molte più bambine di rivedersi nell’iconica figura. Inoltre da sempre l’azienda cerca di associare la bambola a varie figure professionali e negli anni ha cercato di abbandonare i classici stereotipi lavorativi associati alla donna. Ha lanciato infatti l’anno scorso la “Tribute Collection” per celebrare i visionari. Omaggiate tante figure importanti della storia, alla quale possiamo aggiunge la figura della Regina Elisabetta.

La Barbie si potrà comprare su su Amazon, Harrods, Hamley’s, Selfridges e John Lewis a partire dal 21 aprile 2022 per il Queen’s Platinum Jubilee Central Weekend tra il 2 e il 5 giugno 2022.