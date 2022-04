Abbattuto un altro altarino dell’Alleanza di Secondigliano, sfregio alla storia millenaria

Ieri mattina gli uomini della Napoli Servizi, scortati dalla Polizia municipale, hanno abbattuto l’altarino che costruito sull’acquedotto romano dei ai Ponti Rossi. La struttura abusiva è stata costruita dal cartello criminale dell’Alleanza di Secondigliano. L’operazione è stata compiuta dagli operai della NapoliServizi, supportati della polizia municipale diretta dal comandante Ciro Esposito e da un restauratore della Soprintendenza dei Beni Culturali.

Lo scorso 11 aprile altre due opere rimosse e riconducibili al clan Contini, colonna portante dell’Alleanza di Secondigliano. I due manufatti sono stati rimossi in via via Generale D’Ambrosio 38, l’altro in via Filippo Maria Briganti 52 al Rione Amicizia. Sul posto gli agenti della polizia municipale guidata dal Comandante Ciro Esposito. Già la scorsa settimana furono abbattuti due altarini dell’Alleanza, e con queste sono salite a undici edicole votive sequestrate dalla Procura di Napoli lo scorso anno, tutte dedicate a personaggi del clan. Nei prossimi giorni – secondo un cronoprogramma già stilato dal Comune – saranno abbattuti anche gli altri sette altarini, tra questi anche uno che è sorto su un’opera di rilievo storico come l’acquedotto romano dei Ponti Rossi.

L’articolo precedente: le chiavi delle chiese alla suocera dei boss

I summit dei boss dell’Alleanza di Secondigliano sarebbero stati condotti nelle chiese. A parlare, con gli inquirenti della DDA, il 6 luglio 2021, è il collaboratore di giustizia Teodoro De Rosa, che ha contributo in maniera determinante a fare luce su uno spaccato inquietante che vede addirittura la camorra strumentalizzare le funzioni religiose. Dalle feste organizzate per celebrare i santi e la Madonna e alle questue per chiedere il “pizzo” a commercianti e condomini. I dettagli sono emersi nel decreto di sequestro firmato dai pm della Dda di Napoli Ida Teresi, Alessandro Converso e Antonella Serio.