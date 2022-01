In arrivo le prime ricariche del Reddito di Cittadinanza di gennaio

I primi accrediti del Reddito Cittadinanza sono previsti per la metà del mese di gennaio. Per controllare la data di pagamento i beneficiari è dovranno accedere al sito web dell’INPS e aprire il proprio cassetto previdenziale. Dunque tutto sarà possibile accedendo con le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale, la Carta di Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi. I nuovi beneficiari oppure coloro che hanno richiesto il rinnovo dovrebbero aver già ottenuto la prima ricarica al 15 gennaio 2022. Invece le ricariche per i i beneficiari di lunga data dovrebbero arrivare tra 27 gennaio 2022.

I PRELIEVI CON LA CARD DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Per i nuclei familiari composti da due componenti maggiorenni, indipendentemente dal numero di minorenni presenti, è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna carta Rdc individuale. Per le famiglie in cui siano presenti più di due componenti maggiorenni è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 80 per ciascuna carta Rdc individuale.

COSA SI PUO’ FARE CON LA CARD

Quindi la Carta del Reddito di Cittadinanza consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo). Fare un bonifico mensile SEPA/Postagiro in Ufficio Postale per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo. Inoltre pagare tutte le utenze domestiche ed altri servizi quali, a titolo esemplificativo, le mense scolastiche, presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali) e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.).

COSA E’ VIETATO COMPRARE CON IL RDC

È vietato l’utilizzo del Reddito di Cittadinanza per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità nonché per l’acquisto dei seguenti beni e servizi. Acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali. Armi; materiale pornografico e beni e servizi per adulti; servizi finanziari e creditizi di trasferimento di denaro; servizi assicurativi. Articoli di gioielleria e pellicceria. Acquisti presso gallerie d’arte e affini. Acquisti in club privati.