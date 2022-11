Rintracciano spacciatore, il complice aggredisce un poliziotto con un coltello: arrestati

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale erano impegnati nel servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa. Nel corso di quest’ultimo sono intervenuti in via Alessandro Poerio. Infatti un cittadino, inviando un video tramite l’app YouPol, aveva segnalato un uomo che stava spacciando.

Nell’arrestare lo spacciatore, gli agenti sono stati colti alle spalle da un altro soggetto armato di coltello

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rintracciato l’uomo e lo hanno controllato trovandolo in possesso di alcune confezioni vuote di sostanze psicotrope e 5 euro. In quel momento, un’altra persona ha raggiunto alle spalle uno degli agenti aggredendolo e cercando di strappargli la pistola dalla fondina. Tuttavia gli operatori, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccarlo trovandolo in possesso di un coltello della lunghezza di 40 cm e di un paio di forbici.

I poliziotti hanno arrestati due uomini di 30 e 22 anni

Gli agenti hanno arrestato uest’ultimo, K.M., 22enne marocchino con precedenti di polizia, per tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nonché denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere. Mentre l’altro, un 30enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per spaccio di sostanza stupefacente nonché per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.