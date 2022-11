Vergogna a Sant’Antimo, vandalizzata la nuova Caserma dei Carabinieri

Vandalizzata la nuova caserma dei Carabinieri di Sant’Antimo. Ancora non in attività, dall’edificio sono stati asportati tubi in rame e rubinetteria, nonché parte degli impianti dei condizionatori. Forzate e danneggiate anche le serrature.

VANDALIZZATA CASERMA DEI CARABINIERI A SANT’ANTIMO, ERA UN EX HOTEL DI PROPRIETA’ DEI CESARO

L’edificio, situato in piazzale Livatino, negli immediati pressi della stazione ferroviaria, ospitava in passato la struttura alberghiera “Olimpia”, che salì alla ribalta delle cronache quando nel 2009 ospitò il Milan di Berlusconi, grazie ad alcuni possibili legami con Luigi Cesaro, allora proprietario della struttura.

E’ chiaro che questo raid, portato ad uno stabile destinato a diventare, a breve, un simbolo della legalità, ha un significato particolare. Ladri, teppisti e malviventi non hanno rispetto per nulla e non si fermano davanti a nulla, neanche a simboli come la caserma dei Carabinieri.

LE PAROLE DEL SINDACO BUONANNO

Questo il commento del sindaco di Sant’Antimo, Massimo Buonanno, sulla sua pagina Facebook in merito a quanto accaduto:

“L’atto vandalico alla nuova Caserma dei Carabinieri ad opera di ignoti, che abbiamo prontamente denunciato, ci lascia sgomenti ed è da condannare con grande sdegno senza se e senza ma. L’amministrazione comunale è impegnata sul terreno della legalità sin dal primo giorno e episodi del genere non ci faranno certamente abbassare la testa.

Ho avuto un colloquio telefonico con il Prefetto Claudio Palomba il quale ha assicurato, visita la situazione, un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine sul nostro territorio dopo mia richiesta. Ci attiveremo subito per ripristinare i danni fatti alla struttura e consegnare nel più breve tempo possibile all’Arma dei Carabinieri la nuova caserma quale presidio di legalità e di presenza dello Stato sul nostro territorio”.