Ripresa economica in Terra di Lavoro, il convegno della Fondazione AdAstra a Caserta

‘La ripresa economica in Terra di Lavoro’ sarà il titolo del convegno, promosso dalla Fondazione AdAstra attraverso il comitato provinciale di Caserta. Il meeting si terrà domani alle 18 presso l’Hotel Europa. All’evento parteciperà l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, e il presidente del Comitato Provinciale Fondazione AdAstra Caserta, Giuseppe D’Amore. Quindi nel dibattito si affronterà la tematica della ripresa economica post Covid-19. Una sfida imprenditoriale che vedrà protagoniste le attività connesse al mondo dell’agricoltura in Terra di Lavoro.

I RELATORI DEL CONVEGNO DELLA FONDAZIONE ADASTRA

All’evento parteciperanno Antonio Fiorentino, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Giovanna Battipaglia del corso di laurea in Scienze Agrarie e forestali. L’intervento della professoressa dell’Università Vanvitelli affronterà il ruolo accademico nell’agricoltura del domani.

La dottoressa Nadia Palmieri, ricercatrice presso il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) di Monterotondo, parlerà dei marchi di qualità come volano di crescita. Introduce i lavori D’Amore, modera Carlo Scatozza, giornalista esperto in enogastronomia e agricoltura. Dunque la mission della fondazione AdAstra è partecipare concretamente allo sviluppo globale del territorio. Lo farà, quindi, con proposte capaci di favorire una economia attenta ai bisogni in cui trovino spazio pari opportunità, coesione sociale e partecipazione attiva dei cittadini.