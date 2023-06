Riqualificazione dei parchi di Napoli: progetti a Scampia, Sanità e Ponticelli

PUBBLICITÀ

Sono in corso di pubblicazione le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione che interesseranno sei importanti parchi cittadini.

Riqualificazione parchi cittadini

Tra i parchi presi in considerazione per il progetto di riqualificazione vi sono: Parco Ciro Esposito a Scampia, Parco Viale del Poggio, Parco Fratelli De Filippo, Parco Mascagna, Parco San Gennaro, Parco San Gaetano Errico. Per tutte le strutture sono previsti interventi di sistemazione viali e aiuole, manutenzione del verde esistente e nuove piantumazioni, realizzazione di aree gioco per bambini e di spazi sosta e socializzazione, creazione aree sgambamento cani, ripristino/realizzazione ex novo di impianti di irrigazione, illuminazione e videosorveglianza.

PUBBLICITÀ

Come si può leggere sul sito del Comune di Napoli:

“Si tratta di stanziamenti per un totale di oltre 196.000 euro, finanziati dal Piano strategico della Città Metropolitana di Napoli. Siamo certi che tali progetti contribuiranno al miglioramento della fruibilità dei parchi, garantendo una maggiore accessibilità e uno standard più elevato dei servizi” ha dichiarato l’Assessore Felaco.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare in forma singola o associata; ai sensi dell’ art. 46 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento,

purché in possesso dei requisiti dettagliati successivamente:

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;

b. società di professionisti;

c. società di ingegneria;

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 – e successivi aggiornamenti – stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del

presente elenco;

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito

anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’ art. 12 della l. 81/2017;

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete

di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’ art. 12 della legge 81/2017) ai quali si

applicano le disposizioni di cui all’ art. 48 in quanto compatibili”.

Gli interventi di riqualificazione sono finanziati dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli, le procedure di gara saranno espletate entro il mese di luglio con inizio dei lavori previsto nell’ultimo trimestre dell’anno.

“Con la pubblicazione delle gare per la riqualificazione di questi sei importanti parchi cittadini – ha dichiarato l’assessore Santagada – prosegue l’attività dell’Amministrazione volta al ripristino del decoro e della sicurezza del verde cittadino per garantire la massima fruibilità di un bene così prezioso per la collettività”.