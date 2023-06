Tragedia nell’Agro Aversano, donna muore soffocata dalla fetta di prosciutto

Fermato per un normale controllo stradale, si è presto scoperto che gestiva una centrale di documenti contraffatti con cui stipulava contratti di finanziamento per l’acquisto di elettrodomestici e materiale informatico in numerosi esercizi commerciali. Protagonista un 43enne di Villa di Briano, nel Casertano, arrestato e condotto in carcere dai carabinieri.

I militari della stazione di Trentola Ducenta hanno fermato il 43enne che era in auto per un ordinario controllo; nella vettura hanno trovato documenti di identità falsi, e hanno quindi deciso di procedere alla perquisizione a casa dell’uomo, dove è stata scoperta la centrale del falso con numerose carte di identità elettroniche e tessere sanitarie contraffatte, usare per contratti di finanziamento. È così scattato l’arresto del 43enne.