Rissa con taglio di capelli, nuovo video di Alessia Malasuerte: “Non mi pento”

La donna accusata di aver aggredito e tagliato i capelli ad una ragazza in strada è tornata a parlare attraverso un video pubblicato su Tiktok: “Io agg’ putut’ pure sbagliat’ per voi ma io non mi pento di niente. Sarà un tribunale a giudicarmi“. Oggi il consigliere Francesco Emilio Borelli ha pubblicato un nuovo video sulla sua pagina Facebook con la seguente difascalia: “Francesco, dopo il vergognoso video dell’aggressione con il taglio di capelli in diretta, questo personaggio, che si fa chiamare Malasuerte, dice di non pentirsi affatto di quello che ha fatto”.

RISSA E TAGLIO DI CAPELLI

Dunque non si arresta la lite tra donne, scaturita da quell’oramai famosa rissa avvenuta al ristorante la Lanterna nel giorno della festa della donna lo scorso 8 marzo. Da quel giorno le protagoniste dei video se le sono giurate di santa ragione attraverso i social. Soprattutto su TikTok e Instagram ci sono varie dirette in cui alcune delle donne coinvolte si danno appuntamento per continuare la lite. Dopo un mese è spuntato un altro video dove si vede una donna, di nome Alessia, tik-toker di Caivano chiamata ‘Malasuerte‘, aggredire, minacciare e addirittura tagliare una ciocca di capelli.

Nei giorni scorsi è spuntato un altro video dove la presunta vittima durante un’altra diretta su TikTok ha detto che sarebbe stata contattata da Alessia affinché ritirasse la denuncia relativa all’aggressione. “Mi vuole dare duemila tremila euro per ritirare la denuncia, io non ritiro niente. Mi ha dato un cazzotto e mi ha tagliato pochi capelli. Io sto fresc e tost. I capelli mi crescono. Lei non ha avuto pietà di me e dei miei figli. Io ho le registrazioni. Se vuole viene qua e chiariamo”, ha detto l’aggredita sui social in una diretta con Enzo Bambolina. I carabinieri hanno acquisito tutti i video ed avviato i riscontri necessari per ricostruire l’esatta dinamica e le relative responsabilità.