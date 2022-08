Rita De Crescenzo choc: “Una bruttissima notizia, mio figlio è scappato dalla comunità”

“Mio figlio è scappato dalla comunità, voglio sapere a chi stavate guardando”. In una stories Instagram la tiktoker Rita de Crescenzo rivela che il figlio Checco, da ieri in una casa famiglia a Battipaglia su decisione dei servizi sociali, sarebbe scappato. La notizia sta facendo il giro dei social. Seguiranno aggiornamenti

Il caso di Rita De Crescenzo e del figlio

Un vero e proprio dramma per Rita De Crescenzo, la controversa tiktoker napoletana. Secondo quanto ha raccontato in una drammatica diretta, i servizi sociali avrebbero bussato alla sua porta e preso in consegna suo figlio Francesco, noto al pubblico come “Checco”. Oltre ad una serie di problematiche penali avute dal ragazzo negli anni passati, i servizi sociali sarebbero intervenuti per motivi scolastici. Gli assistenti sociali avrebbero tenuto conto del fatto che Checco avrebbe accumulato troppe assenze a scuola, dando quindi modo di pensare che vivesse in un ambiente non idoneo, dove la dispersione scolastica fosse, se non incoraggiata, nemmeno ostacolata. Spia, dunque, di uno scarso interesse da parte della madre di garantirgli un’educazione e un’istruzione adeguata.

Ovviamente Rita De Crescenzo ha lanciato un appello attraverso Tik Tok. La donna si è rivolta alle autorità giudiziarie chiedendo pietà per suoi figlio, sottolineando come abbia «cambiato vita» e «non compia errori con la giustizia da diverso tempo».

Le parole di Rita De Crescenzo: “E’ da diverso tempo che non commetto più errori con la giustizia, ora ho cambiato vita. Suono anche per magistrati e pm. Mi hanno toccato a mio figlio, come si fa a non piangere”, dice Rita che è stata colta da malore. “Non faccio più uso di psicofarmaci da 3 anni, aiutatemi. Ora sto pregando il Signore, ho potuto sbagliare ma ora sto bene. Mi dovete aiutare, portate anche me nella casa famiglia”.

Rita in un altro video si dice pentita: “Mio figlio era in mano ai servizi sociali perchè non andava a scuola e anche perchè in passato ho fatto delle cazzate, andando in carcere e prendendo psicofarmaci. Ho torto assai, ho sottovalutato la situazione. Dobbiamo affrontare la situazione, devo fare tutto quello che non ho fatto. Ho pensato di andare a cantare e tiktok.