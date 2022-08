Colpito da infarto a Napoli, paziente salvato grazie all’eliambulanza dell’Aeronautica Militare di Grazzanise

Nel pomeriggio di ieri, domenica 31 Luglio, la pista del 9° Stormo “F. Baracca” dell’Aeronautica Militare di Grazzanise (CE) è stata interessata, su attivazione della centrale operativa del servizio “118”, per un trasporto sanitario d’urgenza di un paziente, affetto da una grave patologia cardiaca ed in imminente pericolo di vita. L’Aeroporto militare di Grazzanise ha immediatamente prestato il supporto all’attività per consentire l’immediato atterraggio dell’elicottero A-109 S del servizio 118 che ha così potuto portare a termine l’intervento sanitario d’urgenza. L’elicottero, infatti, dopo aver recuperato il paziente presso l’ospedale del Mare di Napoli è poi atterrato sulla pista del 9° Stormo, strategico per raggiungere l’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno (CE) dove il paziente è stato poi immediatamente trasportato con un’ambulanza.

Il Personale sanitario dello Stormo ha prestato supporto sia nelle fasi di trasferimento del paziente dall’elicottero all’ambulanza, che alla necessaria assistenza a terra per l’atterraggio del velivolo. Il 9° Stormo, con i suoi assetti di volo HH-212 e HH-101 svolge operazioni di supporto alle Operazioni Speciali nonché di ricerca e recupero di personale di alta valenza in territorio ostile (Personnel Recovery), fornendo il supporto aereo alle forze di superficie e intervenendo, in presenza di feriti, con l’attività di evacuazione sanitaria d’emergenza.

Come militari al servizio dello Stato il compito del 9° Stormo è proprio quello di contribuire alla sicurezza del Paese e alla difesa degli interessi nazionali vitali, proteggere vite umane ed essere sempre più utili al Paese. Il Reparto inoltre, concorre al dispositivo di sicurezza di rischieramenti militari all’estero, a operazioni di mantenimento della pace e di soccorso umanitario, nonché all’attuazione in campo nazionale di misure di protezione in occasione di grandi eventi o di mantenimento dell’ordine pubblico.

Il 9° Stormo ha dipendenza diretta dalla 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali, e fa capo, quale Alto Comando, al Comando della Squadra Aerea che ha sede a Roma.