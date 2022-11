Ritardo nella consegna della cucina, entra armato da Mondo Convenienza: bloccato in tempo

Colto dall’ira per il ritardo nella consegna di una cucina dà in escandescenza: i carabinieri intervengono e riportano la calma. Caos ieri pomeriggio nel parcheggio del centro commerciale Campania di Marcianise. Un uomo si è presentato armato di spranga presso il negozio di arredamento Mondo Convenienza.

Stando a quanto emerso alla base del gesto di follia ci sarebbe un ritardo nella consegna di una cucina che il cliente aveva già bloccato e pagato. Di fronte al nuovo rinvio, l’uomo non ci ha visto più. E’ risalito in auto, ha afferrato una spranga che aveva con sè e ha provato ad assalire l’attività. La vigilanza si è vista costretta a chiamare i carabinieri della Compagnia di Marcianise che hanno portato via l’uomo, accompagnandolo in caserma per accertamenti. Dopo l’identificazione potrebbe essere deferito a piede libero: per fortuna non si sono registrati feriti e le minacce sono rimaste solo verbali.

I dipendenti sbigottiti allertano il personale di sorveglianza che a loro volta allertano i carabinieri della locale compagnia. La pattuglia di carabinieri interviene riportando la calma conducendo poi l’uomo in caserma per sottoporlo a controlli.