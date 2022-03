Rocco Siffredi pazzo per Lulù Salassie, il video al Gfvip: “Penso solo a te”

Adesso Lulù Selassiè ha conquistato anche Rocco Siffredi. “È un tuo fan sfegatato e ci ha mandato un video perché quando tu ci sei lui rimane incollato al video“, così Alfonso Signorini entra così a gamba tesa nel GfVip. Non dice il nome e lancia solo il messaggio alla principessa, che incuriosita chiede solo il nome del personaggio internazionale che tifa per lei.

Signorini non glielo svela ma le mostra il video: “Penso solo a te, sei la donna in assoluto che mi interessa in questa casa, vera sincera come piace a me. Manuel tranquillo è solo stima. Ti auguro di vincere perché te lo meriti“. Gli urletti della Selassiè si fanno sentire: “Rocco ti amo, ti adoro sei troppo forte”, imbarazzo e risate avvolgono lo studio. Ma la gag continua con un conduttore che vuole raccontare di un retroscena.

La reazione di Manuel

“Alle 9 di stamattina mi trovo un messaggio di Manu che mi chiedeva se stasera ci sarebbe stato un messaggio di Rocco per Lulù specificando: ma è porno?“. Signorini ha tranquillizzato Bortuzzo e anzi gli ha mandato proprio il video proprio per togliere ogni dubbio. Ma la cosa spiazzante è che Manuel conosce Rocco. Ma come è possibile?: “Mi disse anni fa che se ci fossero in Italia più uomini come me saremo salvi. Lo conosco però Lulù non facciamo nulla di pornografico con lui ok?“.

Giucas Casella poi ne approfitta per salutare l’attore: “Ciao Rocco, ti ricordi quel bel film che abbiamo fatto?”, dice il concorrente sostenendo di averci lavorato insieme. “L’ho messo in catalessi”, dichiara.

IL VIDEO DI ROCCO SIFFREDI E LULU’ SALASSIE

COME FINIRA’ IL GFVIP

Testa a testa tra le sorelle Selassié per la vittoria del Grande Fratello Vip. Dopo oltre 6 mesi di permanenza nella casa, il reality si avvia alla finale del 14 marzo. Jessica favorita per la vittoria sul tabellone di Olybet.it a 2,40, tallonata dalla sorella Lulù che insegue a 2,70. Stessa quota per Davide Silvestri, mentre si sale a 7 per il successo di uno tra la modella Delia Duran e il nobile Baru. Ultimo Giucas Casella a 22 volte la scommessa.