Girava con 37 patenti e 3 green pass falsi, bloccato in auto a Qualiano. I militari della locale stazione hanno denunciato per contraffazione, alterazione, uso di marchi e segni distintivi un 53enne di Benevento. Era in auto e quando i militari lo hanno fermato durante un posto di controllo non ha saputo mascherare l’agitazione.

Il motivo è stato immediatamente chiaro. Nella vettura nascondeva ben 37 patenti di guida contraffatte. E ancora 5 patenti nautiche, 3 certificati di vaccinazione da covid-19, 8 fogli rosa per abilitazione alla guida e 2 permessi provvisori di guida. Tutto falso. Per il 53enne è scattata la denuncia e il sequestro del materiale rinvenuto.

L’ALTRO ARRESTO A QUALIANO

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 54enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Ha chiesto soldi alla madre 82enne e quando la donna si è rifiutata l’ha minacciata di morte. Non è stata la prima volta, è già accaduto in passato. Per assecondare la dipendenza dall’alcol ha chiesto ai genitori anziani molti soldi e spesso li ha ottenuti con la forza. Questa volta la donna ha avuto molta paura e, approfittando della distrazione del figlio, ha allertato il 112. Per l’uomo sono scattate le manette.