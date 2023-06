Rocco Siffredi saluta Berlusconi: “Un grandissimo italiano, continueremo ad essere tuoi discepoli”

PUBBLICITÀ

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha scosso l’Italia. Tra i tanti volti noti che in queste ore hanno voluto ricordare o dedicare un pensiero al fondatore di Forza Italia c’è anche chi non ti aspetti, come Rocco Siffredi. “Grande Silvio“: l’attore e produttore hard commenta sui social la “bruttissima” notizia della scomparsa del Cavaliere, affermando che l’Italia “perde un grandissimo italiano”.

“Grande Silvio ci lasci un vuoto incolmabile“, scrive l’attore postando un paio di foto dell’ex presidente del Consiglio. E a seguire “Grandissimo Silvio, l’Italia perde un grandissimo italiano. Continueremo a essere tuoi discepoli, continuerò a farlo solo per te”.

Nel video l’attore si rivolge direttamente al Cavaliere: “Tieni duro da dove stai perché è pieno di str***i che scrivono, di invidiosi. Ma tu lo sai che noi ti abbiamo amato, grazie per questa grande eredità”.