[Video] Follia a Roma, giovane si tuffa nudo nella fontana: dieci agenti in acqua per arrestarlo

Ha fatto il bagno nudo in pieno centro nella fontana delle Naiadi, in piazza Repubblica, vicino alla stazione Termini. Per questo motivo – riporta Il Messaggero – un ragazzo è stato arrestato nella mattinata di oggi.

Segnalato dai passanti e da alcuni turisti, sul posto è arrivata la Polizia locale. Gli agenti hanno chiesto al ragazzo, che aveva solo un cappello rosso in testa, di uscire dalla fontana e di rivestirsi. La risposta è stata negativa: quest’ultimo ha opposto resistenza e gli operatori sono entrati in acqua per bloccare il ragazzo. Non senza momenti di tensione. Anche perché il ragazzo extracomunitario, incurante anche del freddo, aveva in mano una bottiglia con la quale aveva tentato di aggredire agenti e passanti prima di arrampicarsi sulla fontana monumentale di piazza della Repubblica.