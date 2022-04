Sorveglianza violata, assolto il reggente dei Mazzarella

Clamorosa scarcerazione per Salvatore Barile, indicato da diverse informative delle forze dell’ordine come reggente del clan Mazzarella. Il ras ha ottenuto un’assoluzione dall’accusa di aver violato la sorveglianza speciale: decisive le argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Leopoldo Perone e Domenico Dello Iacono, che sono riusciti a far valere le ragioni del loro assistito, figlio di Luisa Mazzarella, sorella dei tre fratelli a lungo a capo del gruppo del rione Luzzatti. Barile fu arrestato lo scorso anno: era settembre del 2021. L’uomo fu riconosciuto in strada dagli agenti delle Volanti che lo intercettarono in via Claudio Miccoli. Dopo aver tentato di fermarlo per un controllo, Barile accelerò la marcia per poi abbandonare lo scooter poco dopo. Qui la fuga a piedi prima di essere poi raggiunto dai poliziotti con la contestazione di inosservanza degli obblighi. In precedenza era stato condannato a quattro anni di reclusione per associazione camorristica e, nonostante i sei mesi di latitanza, finì di scontare poco più di due anni ai domiciliari.