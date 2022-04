 Ainett Stephens in giro per Secondigliano: “Preferisco Napoli a Milano”

Ainett Stephens in giro per Napoli, dichiara amore alla città. La nota soubrette attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato una serie di stories in cui ha mostrato la sua presenza ed il suo amore per Napoli. Prima ha messo le foto in un bar dove ha comprato diversi babbà, poi è stata a Secondigliano nella nota pizzeria ‘La Nuova Italia’ dei Fratelli Barretta. “Un’ospite speciale è arrivata alla Nuova Italia, grazie Ainett Stephens per esserci venuta a trovare!”, hanno scritto i titolari della pizzeria. Inoltre in una stories Instagram ha fatto un sondaggio in cui ha rivelato di preferire Napoli a Milano.

Ainett Stephens, è da urlo quello che si vede

Al GF VIP, l’abbiamo trovata nella solita, splendida forma. Eppure, ad oggi, la meravigliosa Ainett Stephens, ha ben 40 anni. Non lo direbbe nessuno, ma effettivamente basta fare qualche calcolo e capiremo che già da tantissimi anni, gli spettatori della tv italiana, impazziscono per lei. 182 centimetri, 95-62-92, sono le misure che accompagnano l’affascinante donna d’ebano, che davvero non ha proprio nulla che le possa mancare. E così, lo fa notare dalla piscina di una sua vacanza alle Maldive, con didascalia: “Ma sì, a volte bisogna fregarsene”. In mostra, totalmente scoperto, c’è il suo lato B che fa davvero impazzire chiunque ci si trovi davanti.

Lo spettacolo, con questa meraviglia, è sempre assicurato. Ainett è senza dubbio una delle donne più belle ed incantevoli dello spettacolo, in generale e non solo in Italia. Oltre al lato B da favola infatti, tutti sanno benissimo che la modella e showgirl, vanti due gambe mozzafiato, una bellezza rara ed un abbondante décolleté, che pure negli anni ha incantato migliaia di persone.

La voglia di non perdersi neanche un centimetro dello statuario corpo della venezuelana nei suoi post, si nota dal numero dei follower che su Instagram, ha proprio Ainett. Sono infatti, 418mila a seguire il profilo della sensualissima sudamericana, che abbiamo imparato a conoscere in tv agli inizi degli anni Duemila, e che dal 2015 è sposata con l’imprenditore, Nicola Radici.