Morte del piccolo Samuele, Cannio condannato a 18 anni di carcere

Il gup di Napoli Nicoletta Campanaro, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato a 18 anni di reclusione Mariano Cannio. Il domestico 39enne è stato ritenuto responsabile dell’omicidio del piccolo Samuele, il bimbo di 4 anni fu lasciato cadere nel vuoto, il 17 settembre 2021, dal balcone della casa dei genitori in via Foria. La stessa condanna chiesta dal sostituto procuratore Barbara Aprea, che ha contestato all’imputato (affetto da patologie della sfera psichiatrica ma ritenuto capace di intendere e volere) il reato di omicidio aggravato.

Mariano Cannio va a processo: “E’ capace di intendere e volere”

Lo scorso marzo il gip di Napoli Valentina Gallo dispose il giudizio immediato nei confronti di Cannio. Il giudice accolse la richiesta che venne formulata lo scorso 28 febbraio dalla Procura (sostituti procuratori Vincenza Marra e Barbara Aprea) sulla base dell’incidente probatorio disposto per accertare lo stato di salute mentale dell’indagato.

Gli accertamenti si svolsero nel novembre del 2011 nel corso di due visite in carcere alle quali presero parte il perito nominato dal giudice e i due consulenti di parte designati dagli avvocati Domenico De Rosa, legale dei genitori del piccolo, e Mariassunta Zotti, difensore del 38enne.

LE DICHIARAZIONI SU CANNIO

«La famiglia non aveva nessuna contezza della sua schizofrenia. Anzi, il senso di riservatezza e di tranquillità che mostrava era un motivo in più per continuare a trattarlo come una persona alla quale affidare le pulizie in presenza di una signora incinta e di un bimbo di 4 anni” – affermò l’avvocato Domenico De Rosa. “Mi risulta che Mariano Cannio da anni faceva le pulizie a casa Gargiulo e a casa di altre persone tra le quali figurano anche parenti della famiglia di Samuele. Peraltro la mamma di Samuele, incinta di 8 mesi, aveva bisogno di una mano”.