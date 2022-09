Taglio del nastro a Giugliano per nuova farmasanitaria ‘Baby Love’, ha già conquistato tanti clienti

Ha già conquistato tanti clienti a Giugliano la nuova farmasanitaria ‘Baby Love’. L’attività di Michela, imprenditrice di Giugliano, ha aperto lo scorso 26 settembre in via Aniello Palumbo 86 ed è già diventata un punto di riferimento per tante famiglie, grazie soprattutto alle offerte molto convenienti sui prodotti ed alla cortesia dello staff, sempre attento e preparato. Tante persone hanno partecipato all’inaugurazione, dopo la benedizione ed il taglio del nastro c’è stato un ampio e ricco buffet per gli ospiti e bellissimi fuochi d’artificio. Nella prima settimana di apertura già ci sono promozioni straordinarie, come i Plasmon che partono da 1,99 euro. In basso potrete trovare qualche offerta imperdibile.

Lo staff si prenderà cura di te e delle persone che ami offrendoti un vasto assortimento di articoli come: farmaci, parafarmaci, integratori, cosmetici, farmaci omeopatici, alimenti per diete e sport, prodotti per gravidanza e allattamento e per tutte le diverse esigenze di ogni cliente.