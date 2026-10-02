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Niente sala pittura al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dalla direzione del carcere per Francesco Schiavone “Sandokan”, lo storico boss dei Casalesi detenuto attualmente nel carcere di Parma.

Per un paio d’anni era stato spostato nel carcere de L’Aquila a ridosso del suo tentativo di collaborare con la giustizia, intorno ai primi mesi del 2024, ma già in estate il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, aveva stabilito che si trattasse appunto di un finto pentimento e che comunque le sue dichiarazioni erano praticamente inutili, secondo il magistrato.

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“Sandokan” Schiavone dal carcere: “Voglio dipingere di più”, richiesta negata e 3mila euro di multa

A quel punto era stato riportato nel carcere di Parma, sempre in regime di 41 bis. Francesco Schiavone, detto «Sandokan», è stato condannato a diversi ergastoli in via definitiva, nel corso della sua carriera criminale come capo del clan dei Casalesi. Anche durante la sua reclusione a L’Aquila, Schiavone aveva richiesto di poter usare in cella un lettore cd per ascoltare musica ma dopo il diniego dell’amministrazione carceraria e del magistrato di Sorveglianza, era arrivato il no definitivo da parte della suprema corte di Cassazione.

Stesso iter seguito ora per la richiesta di poter dipingere al di fuori del regolamento carcerario di Parma. Prima la direzione gli ha negato la deroga, poi il magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia a marzo scorso, e infine la Cassazione nei giorni scorsi. Per gli ermellini il ricorso di Schiavone è inammissibile per due motivi: perché sarebbe stato presentato direttamente dal detenuto, e dal 2017 questo non è più possibile, e soprattutto perché non «attiene a diritti soggettivi» di chi è recluso.

Si legge infatti nel verdetto dei giudici di Piazza Cavour: «Inoltre, deve ricordarsi che è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso un’ordinanza emessa dal magistrato di Sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio dì esso, che restano affidate alla discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne».

Alla dichiarazione di inammissibilità Schiavone è stato condannato anche al al pagamento delle spese processuali e della somma di 3mila euro in favore della «cassa delle ammende».