Omicidio nel Casertano, arrestati dopo 14 anni i killer di Sandro: ucciso per soldi

Svolta nell’omicidio di Sandro Ottaviani: 2 arresti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piedimonte Matese, hanno dato esecuzione all’ordinanza con la quale il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, ha applicato due misure cautelari, una in carcere ed un’altra agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nei confronti di due persone gravemente indiziate, dei delitti di omicidio, occultamento e soppressione di cadavere.

L’imprenditore immobiliare scomparso nel 2008

L’indagine nell’ambito della quale sono state emesse le misure riguarda un caso di lupara bianca, cioè di un omicidio seguito dall’occultamento del cadavere. Il fatto risale al 23 aprile 2008, quando i familiari di Sandro Ottaviani, imprenditore immobiliare, denunciarono la sua scomparsa dopo un incontro avvenuto con gli indagati nei pressi del capannone industriale sito a Dragoni, località Ponte Margherita, per il quale erano in corso trattative per la vendita tra uno degli indagati e lo scomparso. Dall’attività investigativa emerse che l’affittuario aveva organizzato un incontro con Ottaviani, simulando la disponibilità a consegnargli 175.000 euro, che costituiva il credito vantato dalla vittima per i canoni di locazione non onorati, e per concludere la cessione del bene.

Il cadavere non è stato mai ritrovato

Dopo l’incontro, Ottaviani venne convinto ad allontanarsi per destinazione ignota, senza consentirgli di avvisare alcuno, e lì, secondo le indagini, fu ucciso. Il cadavere, nonostante le ricerche effettuate soprattutto nelle zone limitrofe, non è stato mai ritrovato. Le indagini, articolate, complesse e prolungate nel tempo, hanno tuttavia consentito di ricostruire la brutale vicenda in danno dell’imprenditore e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati. Non possono escludersi ulteriori sviluppi investigativi con riferimento ad ulteriori soggetti che potrebbero aver favorito gli indagati nell’eliminazione e dispersione delle tracce del reato.