Temptation Island, Manuela perde le staffe e dà uno schiaffo a Stefano.

Una puntata finale di Temptation Island destinata ad entrare negli annali del programma quella andata in onda ieri sera. A ‘prendersi la scena’ sono stati senza dubbio Manuela e Stefano. La coppia pugliese affronta un falò lunghissimo che dura quasi due ore di diretta. Tra loro non si è riaccesa quella passione svanita da tempo e si dicono definitivamente addio dopo 4 anni di relazione.



Temptation Island, lo schiaffo di Manuela a Stefano

Stefano è quello più forte, almeno all’inizio, Manuela ha bisgono di sfogare il suo dolore dopo le troppe volte in cui lei l’ha tradita: «Sono stanca, io ti ho amato sempre e messo la mia vita nelle tue mani e tu come mi hai ripagato? Con i tradimenti. Io ti ho perdonato ma non posso dimenticare. Ti ho perdonato la violenza psicologica che mi hai fatto tutti i giorni».

I due si punzecchiano andando a toccare tasti che sanno ferire: «Tu hai il naso rifatto e io sono insicuro?», le urla Stefano e la rabbia di Manuela sfocia in violenza, si alza e gli dà uno schiaffone, deve intervenire Filippo a dividerli.

«Per me non è finita da schifo – dice Manuela – mi sono un po’ sfogata, sono arrivata alla conclusione che non vogliamo le stesse cose, non puoi offendere la mia idea di amore. Io voglio credere nelle favole e ho trovato una persona che ci crede come me, hai perso una donna per questo». «Io non ho perso nulla – ribatte Stefano – mi sono liberato».

«Stefano io ti vorrò bene per sempre – chiude stremata Manuela – ma non ti amo più, ti auguro tanta felicità». Manuela decide di uscire dal programma come single, poi corre a riabbracciare e baciare il single Luciano. Un mese dopo la fine delle riprese, davanti a Filippo, Manuela si presenta insieme a Luciano. I due infatti si sono fidanzati ed hanno continuato la loro storia anche fuori da Temptation Island.