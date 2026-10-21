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È morto mentre era in servizio, a bordo di un’auto insieme ad altri due colleghi della Guardia di Finanza. Marco Sorrentino, colonnello delle Fiamme Gialle di 50 anni e originario del Casertano, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto a Sasso Marconi, in provincia di Bologna.

Lo schianto si è verificato intorno alle 11.30 di martedì sul raccordo R43. L’auto sulla quale viaggiavano i finanzieri si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. Per Sorrentino non c’è stato nulla da fare.

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Schianto con un’auto durante il servizio, morto il colonnello della Finanza Marco Sorrentino

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale. Dai primi accertamenti sarebbe emerso che uno dei due veicoli avrebbe invaso parzialmente il senso di marcia opposto.

Con il colonnello viaggiavano altri due appartenenti alla Guardia di Finanza, un ufficiale e un sottufficiale. Entrambi sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Il raccordo è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza.

Marco Sorrentino aveva 50 anni ed era in servizio allo Scico, il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza. In precedenza aveva guidato il Gico di Roma, il Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata, occupandosi di attività investigative legate al contrasto delle mafie, dei traffici illeciti e del riciclaggio dei capitali criminali. Al momento dell’incidente si trovava in servizio con i due colleghi rimasti feriti.

Il cordoglio delle Fiamme Gialle

La morte dell’ufficiale ha provocato profondo cordoglio all’interno delle Fiamme Gialle. La Guardia di Finanza ha fatto sapere che il comandante generale, a nome di tutte le donne e gli uomini del Corpo, esprime «profondo cordoglio ai familiari» del colonnello «prematuramente scomparso in servizio a causa di un incidente stradale».

Nel messaggio viene rivolto anche «un commosso abbraccio» alla famiglia di Sorrentino, «con immensa gratitudine per aver sempre servito il Paese con onore e senso delle Istituzioni». Un pensiero è stato rivolto anche ai due finanzieri rimasti feriti, con l’augurio di una pronta guarigione.

Una vita a combattere contro i clan Spada e Senese

A dare notizia della scomparsa anche Libera, che ha espresso “profondo dolore per la tragica e prematura scomparsa del colonnello Marco Sorrentino, della Guardia di Finanza, morto questa mattina in un incidente stradale nei pressi di Bologna. Alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, alle colleghe e ai colleghi della Guardia di Finanza va il nostro abbraccio più sincero e commosso”

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Nel ricordare Marco Sorrentino, “vogliamo rendere omaggio al suo impegno professionale e al lavoro svolto negli anni alla guida del GICO di Roma, il Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza, in un territorio complesso, segnato dalla presenza di organizzazioni criminali capaci di intrecciare narcotraffico, traffici illeciti, relazioni economiche e reti di riciclaggio. Tra le attività investigative che hanno segnato il suo percorso ricordiamo in particolare l’operazione Apogeo contro il clan Spada, Brasile low cost e Raccordo criminale e le indagini sul clan Senese. Le sue attività investigative hanno contribuito a fare luce su alcuni dei meccanismi attraverso cui le mafie accumulano, trasferiscono e reinvestono denaro sporco”.